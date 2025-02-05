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Культура и шоу-бизнес

Вышел трейлер мультфильма о Планктоне из "Губки Боба"

Мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 02:50 Фото: netflix
Netflix выпустил трейлер спин-оффа "Губки Боба" под названием "Шелдон Планктон. Фильм", сообщает Zakon.kz.

Действие мультфильма развивается в Бикини-Боттом, где постоянные неудачные попытки Планктона захватить мир привели к обострению его отношений с женой-суперкомпьютером Карен. Она наконец решает взять дело в свои руки и в одиночку отправляется за мировым господством. Чтобы спасти мир и воссоединиться с любимой женой, Планктону придется совершить немыслимое и объединиться с Губкой Бобом, Патриком Старом и Сэнди Чикс.

Премьера мультика состоится 7 марта.

На днях также вышел новый трейлер мультсериала про заговор фармкомпаний. По сюжету два школьника в ходе научного проекта находят редкий гриб, способный излечить все болезни. Фармкомпании и теневое правительство будут делать все возможное, чтобы лекарство не стало общедоступным.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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