Культура и шоу-бизнес

Возлюбленный Рианны сделал предложение другой женщине

ASAP Rocky стал амбассадором Chanel, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 07:37 Фото: Facebook/asaprocky
Американский рэпер Асап Рокки сделал предложение руки и сердца, но не Рианне, а Маргарет Куолли, сообщает Zakon.kz.

Это произошло в рамках рекламной кампании новой коллекции Chanel. В видео пара просыпается в одной постели, после чего героиня Куолли уезжает на метро. Рэпер пытается догнать ее – пешком и вплавь. В конце ролика он делает ей предложение.

Таким неожиданным образом 1 декабря бренд объявил ASAP Rocky своим новым амбассадором.

Саму коллекцию Métiers D’art модный дом представит 2 декабря в Нью-Йорке.

Рианна и ее возлюбленный стали родителями в третий раз 13 сентября 2025 года. В этот день на свет появилась их долгожданная дочь. Теперь в звездном доме растут двое мальчиков и девочка. Несмотря на то, что их история любви началась со знакомства в 2012 году, официальной информации об их браке по сей день нет.

После очередной демонстрации своих кухонных способностей Меган Маркл получила унизительное прозвище – "Сальмонелла Сассекская".

Фото Алия Абди
Алия Абди
