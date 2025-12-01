Меган Маркл получила унизительное прозвище из-за украшений во время приготовления мяса

Герцогиня Сассекская получила язвительный псевдоним после видео, где она готовит праздничную индейку, не снимая с рук свои любимые украшения, сообщает Zakon.kz.

Публикация, в которой она готовила индейку ко Дню благодарения без перчаток и в ювелирных украшениях, спровоцировала волну жесткой критики и унизительное прозвище – "Сальмонелла Сассекская". Об этом передает Page Six.

На видео, размещенном на аккаунте ее фирменной продукции в Instagram, Меган смешивала приправы и натирала ими сырую птицу, не снимая массивный золотой браслет и кольцо. Однако пользователи обратили внимание на вопиющее нарушение санитарных норм.

Эксперты напоминают, что сырая индейка может быть переносчиком сальмонеллы и других бактерий, а украшения являются известным источником инфекций. Таблоиды моментально превратили этот бытовой момент в очередной "скандал", сопровождая статьи преувеличенными прогнозами о "кулинарной катастрофе".

Фото: Instagram/aseverofficial

"Украшения трутся о мясо, волосы выпадают, а она грязными руками гладит бедную мертвую птицу", – возмутился один из комментаторов.

Поклонники Меган, напротив, называют происходящее очередной попыткой прессы раздуть историю из мелочи. Они напоминают, что многие люди готовят в украшениях, и называют новое прозвище герцогини "нелепым и оскорбительным". Тем не менее интернет уже подхватил мемы и шутки, а сама ситуация стала очередным примером того, как любые действия Меган Маркл мгновенно превращаются в инфоповод для британской прессы – даже если речь идет всего лишь о том, как она готовит индейку на кухне.

