Ставшая матерью в 39 лет звезда фильма "Рэкетир 2" показала фото, снятые во время беременности

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, которая в ноябре 2025 года впервые стала мамой, поделилась со своими подписчиками в Instagram трогательными фотографиями с мужем – ведущим подкаста "Zamandas" Ержаном Алдабергеновым, сообщает Zakon.kz.

Снимки, опубликованные 1 декабря, были сделаны, когда супруги ждали первенца.

Под совместной публикацией Алдабергенов оставил трогательное послание для своей новорожденной дочери Сары:

"И любили тебя мы всю жизнь Это чувство вселенной равно И в друг друга влюбились мы снова Хоть и любим друг друга давно (Папа)".

Друзья и фолловеры Аружан и Ержана продолжают поздравлять их с рождением дочери, а также желают им и малышке счастья:

"Я рад за вас".

"Удивительно! Будьте счастливы".

"Я не могу, какая вы офигительная пара".

"Очень рада за вас! Пусть растет счастливой".

"Такая классная новость! Бауы берик болсын".

"Боже мой, как я рада за вас! Бауы берик болсын".

"Аружан, я очень рада за вас, счастья вашей семье".

"Как же я счастлив за вас! Прям кайф для души и глаз! Берегите себя, родные!"

Отметим, что Джазильбекова является исполнительницей одной из главных ролей в фильме "Рэкетир 2: Возмездие". А за роль в казахстанско-китайском фильме "Композитор" актриса получила приз в номинации "Лучшая женская роль" на кинофестивале в Лос-Анджелесе, который прошел в ноябре 2019 года.

Материал по теме Аружан Джазильбекова получила приз за лучшую женскую роль в США

Ержан Алдабергенов и Аружан Джазильбекова впервые стали родителями 11 ноября 2025 года. У пары родилась дочь, которую назвали Сарой.