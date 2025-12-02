Ставшая матерью в 39 лет звезда фильма "Рэкетир 2" показала фото, снятые во время беременности
Снимки, опубликованные 1 декабря, были сделаны, когда супруги ждали первенца.
Под совместной публикацией Алдабергенов оставил трогательное послание для своей новорожденной дочери Сары:
"И любили тебя мы всю жизнь
Это чувство вселенной равно
И в друг друга влюбились мы снова
Хоть и любим друг друга давно
(Папа)".
Друзья и фолловеры Аружан и Ержана продолжают поздравлять их с рождением дочери, а также желают им и малышке счастья:
- "Я рад за вас".
- "Удивительно! Будьте счастливы".
- "Я не могу, какая вы офигительная пара".
- "Очень рада за вас! Пусть растет счастливой".
- "Такая классная новость! Бауы берик болсын".
- "Боже мой, как я рада за вас! Бауы берик болсын".
- "Аружан, я очень рада за вас, счастья вашей семье".
- "Как же я счастлив за вас! Прям кайф для души и глаз! Берегите себя, родные!"
Отметим, что Джазильбекова является исполнительницей одной из главных ролей в фильме "Рэкетир 2: Возмездие". А за роль в казахстанско-китайском фильме "Композитор" актриса получила приз в номинации "Лучшая женская роль" на кинофестивале в Лос-Анджелесе, который прошел в ноябре 2019 года.
Материал по теме
Ержан Алдабергенов и Аружан Джазильбекова впервые стали родителями 11 ноября 2025 года. У пары родилась дочь, которую назвали Сарой.