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Культура и шоу-бизнес

Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" показала маму и удивила поклонников

Альмира Турсын, акт риса, исполнительница главной роли в фильме &quot;Томирис&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 11:01 Фото: Instargam/almiratursyn
Казахстанская актриса Альмира Турсын накануне, 25 июля 2025 года, трогательно обратилась к маме по особому случаю, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" опубликовала несколько фотографий с родительницей в своем Instagram и поздравила ее с днем рождения.

"Сегодня день рождения моей мамочки... Столько всего хочется сказать, за все поблагодарить, не хватит слов! Мамочка, спасибо большое за жизнь, любовь, молитвы, за все-все-все, что вы сделали, сказали, обняли, поддержали, были рядом, всегда! За то, что вы своей жизнью и примером – мой маяк, мой путеводитель и гид по жизни! Я желаю, молюсь, чтобы вы жили дооооооолгую и счастливую жизнь вместе с папой! Были здоровыми, наслаждались каждым мгновением и просто были рядом, с нами, күліп-ойнап!", – написала Альмира Турсын.

Также она пожелала маме исполнения желаний.

"Цветите, сияйте! И делитесь своим светом, мудростью, любовью – как вы это умеете! Слава и благодарность Богу за вас, за счастье быть вашей дочей! Бесконечно и безгранично люблю и благодарю!" – заключила Альмира Турсын.

Поклонники удивились и восхитились тем, что родительница актрисы не только красивая, но и молодо выглядит. Они отметили, что Альмира очень похожа на маму, и присоединились к поздравлениям:

  • "Красивые девочки!"
  • "С днем рождения вашу мамочку".
  • "Так похожи! Здоровья маме и дочери".
  • "Какая красивая мама! С днем рождения".
  • "С днем рождения, мамы! Желаю всех благ".
  • "Очень люблю твою маму, пусть она будет всегда здорова, счастлива, пусть ее энергия кипит и продолжает нести в этот мир добро и мудрость".

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 11:01
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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