"Игра престолов": вышел трейлер "Рыцарь Семи Королевств"

5 декабря HBO Max представил трейлер сериала "Рыцарь Семи Королевств" – приквела "Игры престолов", сообщает Zakon.kz.

Действие в шоу развернется примерно за 90 лет до событий основных романов цикла "Песнь льда и пламени". В центре сюжета – скитающиеся по Вестеросу рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец принц Эйегон Таргариен.

В проекте Эгг предстанет еще ребенком, но со временем он станет королем Эйегоном V, после того как его старший брат Мейстер Эймон откажется от престола. Сэр Дункан же обретет легендарный статус и станет членом королевской гвардии Эйегона V.

Премьера состоится 18 января.

