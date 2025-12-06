#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
504.49
587.73
6.57
Культура и шоу-бизнес

"Игра престолов": вышел трейлер "Рыцарь Семи Королевств"

Рыцарь Семи Королевств, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 07:10 Фото: Х/RedanianIntel
5 декабря HBO Max представил трейлер сериала "Рыцарь Семи Королевств" – приквела "Игры престолов", сообщает Zakon.kz.

Действие в шоу развернется примерно за 90 лет до событий основных романов цикла "Песнь льда и пламени". В центре сюжета – скитающиеся по Вестеросу рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец принц Эйегон Таргариен.

В проекте Эгг предстанет еще ребенком, но со временем он станет королем Эйегоном V, после того как его старший брат Мейстер Эймон откажется от престола. Сэр Дункан же обретет легендарный статус и станет членом королевской гвардии Эйегона V.

Премьера состоится 18 января.

Недавно американский рэпер Асап Рокки сделал предложение руки и сердца, но не Рианне, а Маргарет Куолли. Это произошло в рамках рекламной кампании новой коллекции Chanel.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Бренд Ralph Lauren одел сборную США на Олимпиаду-2026
07:50, Сегодня
Бренд Ralph Lauren одел сборную США на Олимпиаду-2026
Вышел почти двухминутный трейлер "Игра в кальмара: 2 сезон"
10:03, 01 ноября 2024
Вышел почти двухминутный трейлер "Игра в кальмара: 2 сезон"
"Игра в кальмара": вышел финальный трейлер последнего сезона
08:50, 14 июня 2025
"Игра в кальмара": вышел финальный трейлер последнего сезона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: