Вышел почти двухминутный трейлер "Игра в кальмара: 2 сезон"

Трейлер второго сезона популярного сериала "Игра в кальмара", опубликованный ночью 1 ноября, за несколько часов набрал почти 5 млн просмотров, сообщает Zakon.kz.

В ролике собрано несколько острых моментов сюжета, а в описании говорится:

"Через три года после победы в "Игре в кальмара" игрок 456 отказался от поездки в Штаты и вернулся с новым решением. Ги Хун снова погружается в таинственную игру на выживание, начиная очередную игру не на жизнь, а на смерть с новыми участниками, собравшимися, чтобы выиграть приз в размере 45,6 млрд вон".

Режиссер Хван Дон Хёк, который вошел в историю на 74-й церемонии вручения прайм-тайм премии "Эмми", став первым азиатом, получившим награду за лучшую режиссуру драматического сериала, вновь возглавляет сериал в качестве режиссера, сценариста и продюсера. Ли Чжон Чжэ, Ли Бен Хон, Ви Ха Чжун и Гон Ю исполнят свои роли из первого сезона.

Отметим, что продолжение сериала стартует 26 декабря 2024 года. А третий, финальный, сезон выйдет в 2025 году.