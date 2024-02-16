Казахстанцу выплатили почти 7,5 млн тенге за бракованный автомобиль

Фото: pexels

Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области участвовал в судебном процессе по возврату автомобиля производителю в связи с выявленным заводским дефектом и помог мужчине вернуть деньги за авто, сообщает Zakon.kz.

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