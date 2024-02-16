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Казахстанцу выплатили почти 7,5 млн тенге за бракованный автомобиль

Казахстанцу вернули почти 7,5 млн тенге за бракованный автомобиль Фото: pexels
Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области участвовал в судебном процессе по возврату автомобиля производителю в связи с выявленным заводским дефектом и помог мужчине вернуть деньги за авто, сообщает Zakon.kz.

Так, во время судебных разбирательств стороны заключили договор об урегулировании спора в порядке медиации.

В результате производитель выкупил бракованный автомобиль за 7 390 000 тенге и дополнительно выплатил 36 100 тенге за проведение экспертизы. 

Ранее мы рассказывали, как получить компенсацию за ущерб, если вдруг произошел оползень.

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Лариса Черненко
Казахстан Мангистауская область
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