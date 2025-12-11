#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Сын Алена Делона требует исключить свою сестру из завещания

Ален Делон и сын, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 01:57 Фото: Instagram/alainfabiendelon
Младший сын французского актера Алена Делона, скончавшегося летом прошлого года, обратился в швейцарский суд с требованием исключить из завещания отца собственную сестру Анушку, сообщает Zakon.kz.

Как заявил в эфире радиостанции RTL 31-летний Ален-Фабьен, суд состоится в марте 2026 года.

Ален-Фабьен обосновал решение тем, что несколько врачей отметили ухудшение когнитивных способностей отца еще в 2019 году – после первого инсульта.

"Молодой человек не оспаривает первое завещание, датированное 2015 годом. Но, по его мнению, актер уже был не в себе, когда в 2022 году подписал новое завещание в пользу Анушки, а затем передал ей 51% акций своей компании, управляющей брендом Alain Delon", – говорится в материале.

Младший сын считает, что именно Анушка подтолкнула отца к этому решению.

Ален-Фабьен подал иск в августе – спустя год после смерти отца, поскольку, по собственным словам, ранее не имел доступа к медицинским данным умершего за период с 2019 года. Младший сын актера утверждал, что документы, где подтверждались проблемы с памятью у пожилого актера, были намеренно скрыты Анушкой.

В сентябре он через судебного пристава уведомил сестру и сводного брата Энтони о том, что подает на них в суд с целью отмены второго завещания, подписанного отцом.

Ален Делон умер в августе прошлого года на 89-м году жизни. За семь лет до смерти он объявил о завершении кинокарьеры.

Ранее Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление о квартире Ларисы Долиной.

Аксинья Титова
