Культура и шоу-бизнес

Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление о квартире Ларисы Долиной

Прохор Шаляпин, Лариса Долина, квартира , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 00:41 Фото: Instagram/shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин предложил друзьям народной артистки России Ларисы Долиной объединиться и приобрести ей новую квартиру, сообщает Zakon.kz.

Такое заявление он сделал в беседе с "Газетой.Ru".

По словам артиста, подобное решение могло бы снять напряжение вокруг ситуации с недвижимостью.

"Если бы друзья помогли ей купить квартиру, а госпоже Лурье просто вернули деньги, все было бы честнее и спокойнее. Народ бы не возмущался. Не нужно доводить человека до предела, ей уже 70 лет", – отметил он.

Шаляпин добавил, что никогда не был поклонником творчества Долиной, но уважает ее за многолетний труд и путь к популярности. Он подчеркнул, что критика в адрес артистки сейчас излишняя и следует дождаться решения Верховного суда.

Скандал разгорелся после того, как в ноябре суд признал квартиру, проданную Долиной под давлением мошенников, ее собственностью. Покупательнице Полине Лурье средства при этом не были возвращены, ее иск суд отклонил. Это вызвало резкое недовольство пользователей соцсетей, которые начали высмеивать певицу и распространять мемы, называя ее "Гринчем, похитительницей новоселья".

5 декабря Долина заявила, что готова вернуть покупательнице деньги полностью, однако в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Как выглядит скандальная квартира Ларисы Долиной за 728 млн тенге, можно узнать здесь.

Айсулу Омарова
