Культура и шоу-бизнес

Фото мамы Димаша Кудайбергена из Риги восхитили Сеть

Светлана Айтбаева, Димаш Кудайберген, Рига, фото , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 01:20 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама казахстанского певца Димаша Кудайбергена – Светлана Айтбаева поделилась с фанатами снимком из Риги, сообщает Zakon.kz.

Фото она опубликовала 13 декабря на своей странице в Instagram.

На снимках Айтбаева запечатлена в элегантном образе на фоне украшенной новогодней елки. В подписи к публикации она сообщила, что находится в Риге, где посетила концерт знаменитого сына, а также поблагодарила дизайнеров за предоставленный наряд.

"Рига. 12.12.2025. Прекрасное воспоминание о замечательном концерте.За красивый камзол – спасибо", – написала она.

Пользователи сети обратили внимание на стильный образ матери артиста и атмосферу снимков. В комментариях подписчики оставили десятки восторженных откликов, отметив ее элегантность и красоту.

"Восхитительно", "Королева", "Очень красиво", – написали комментаторы.

А ранее восходящая звезда из Казахстана Alex Lim поделился радостной новостью о песне Игоря Крутого.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
