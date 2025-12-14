Фото мамы Димаша Кудайбергена из Риги восхитили Сеть

Мама казахстанского певца Димаша Кудайбергена – Светлана Айтбаева поделилась с фанатами снимком из Риги, сообщает Zakon.kz.

Фото она опубликовала 13 декабря на своей странице в Instagram.



На снимках Айтбаева запечатлена в элегантном образе на фоне украшенной новогодней елки. В подписи к публикации она сообщила, что находится в Риге, где посетила концерт знаменитого сына, а также поблагодарила дизайнеров за предоставленный наряд.

"Рига. 12.12.2025. Прекрасное воспоминание о замечательном концерте.За красивый камзол – спасибо", – написала она.

Пользователи сети обратили внимание на стильный образ матери артиста и атмосферу снимков. В комментариях подписчики оставили десятки восторженных откликов, отметив ее элегантность и красоту.

"Восхитительно", "Королева", "Очень красиво", – написали комментаторы.

А ранее восходящая звезда из Казахстана Alex Lim поделился радостной новостью о песне Игоря Крутого.

