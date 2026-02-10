Мама Димаша Кудайбергена выложила фото с мужем и восхитила фанатов
Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, певица Светлана Айтбаева, порадовала фанатов новой публикацией в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram она 10 февраля опубликовала фотографию с мужем, певцом Канатом Айтбаевым.
"Ночная прогулка", – коротко написала мама знаменитого на весь мир артиста.
Публикация вызвала восторг у подписчиков певицы.
- Красивая пара и красивая ночь!
- Будьте здоровы! Самая красивая и образцовая пара!
- Какие вы счастливые люди. Будьте здоровы!
- Вот бы все семьи были такими, даже невозможно представить, что было бы на земле!
А ранее мы писали о том, как сестренка Димаша угощала высоких гостей в Катаре блюдами казахской кухни.
