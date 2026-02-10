#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Мама Димаша Кудайбергена выложила фото с мужем и восхитила фанатов

Димаш Кудайберген, Светлана Айтбаева, Канат Айтбаев, фото , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 23:34 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, певица Светлана Айтбаева, порадовала фанатов новой публикацией в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она 10 февраля опубликовала фотографию с мужем, певцом Канатом Айтбаевым.

"Ночная прогулка", – коротко написала мама знаменитого на весь мир артиста.

Публикация вызвала восторг у подписчиков певицы.

  • Красивая пара и красивая ночь!
  • Будьте здоровы! Самая красивая и образцовая пара!
  • Какие вы счастливые люди. Будьте здоровы!
  • Вот бы все семьи были такими, даже невозможно представить, что было бы на земле!

А ранее мы писали о том, как сестренка Димаша угощала высоких гостей в Катаре блюдами казахской кухни.

Айсулу Омарова
