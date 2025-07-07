Мама Димаша Кудайбергена поделилась впечатлениями после важного концерта во Вьетнаме

Мама народного артиста Казахстана Светлана Айтбаева поделилась впечатлениями от поездки во Вьетнам, куда она приехала, чтобы поддержать Димаша Кудайбергена на его выступлении в Ханое, сообщает Zakon.kz.

Мнением она поделилась в Instagram.

"Вместе с послом Казахстана во Вьетнаме Канатом Кобыландыулы и г-жой Лейлой посмотрели сегодняшний праздничный вечер. Дружба и сотрудничество между двумя странами крепнет день ото дня. Нам было приятно услышать, что проводится большая работа в направлении экономических, культурных отношений. Сегодня Вьетнам является одной из ведущих стран с развитым туристическим потенциалом. Также между двумя странами заключены взаимные договоренности в области образования. Проводится большая работа в сфере торговли и логистики Сегодняшнее мероприятие в Ханойском оперном театре – прекрасный показ культурных связей между двумя странами. Выражаем благодарность всем сотрудникам посольства Казахстана во Вьетнаме", – написала мама Димаша.

Также она отметила, что путешествие ей очень понравилось.

"Вот и подошло к концу это удивительное путешествие. Миролюбивые, дружелюбные люди, очень трудолюбивые, погода жаркая, еда вкусная. Вьетнам, пока! Увидимся в следующий раз!" – подписала пост Айтбаева.

Подписчики в комментариях отметили новый образ мамы Димаша:

– Супер! Вы во всем прекрасны, чудесная Светлана! – Спасибо, что делитесь с нами своими прекрасными воспоминаниями! – Какое красивое прощание. – О! Она такая красивая! Так мило! С любовью к вам. Пусть у вас будет долгая, здоровая и счастливая жизнь.

Ранее сообщалось, что родители казахстанского певца Димаша Кудайбергена прибыли во Вьетнам, чтобы поддержать сына на его выступлении в Ханое.