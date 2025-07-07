Мама Димаша Кудайбергена поделилась впечатлениями после важного концерта во Вьетнаме
Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама народного артиста Казахстана Светлана Айтбаева поделилась впечатлениями от поездки во Вьетнам, куда она приехала, чтобы поддержать Димаша Кудайбергена на его выступлении в Ханое, сообщает Zakon.kz.
Мнением она поделилась в Instagram.
"Вместе с послом Казахстана во Вьетнаме Канатом Кобыландыулы и г-жой Лейлой посмотрели сегодняшний праздничный вечер. Дружба и сотрудничество между двумя странами крепнет день ото дня. Нам было приятно услышать, что проводится большая работа в направлении экономических, культурных отношений. Сегодня Вьетнам является одной из ведущих стран с развитым туристическим потенциалом. Также между двумя странами заключены взаимные договоренности в области образования. Проводится большая работа в сфере торговли и логистики Сегодняшнее мероприятие в Ханойском оперном театре – прекрасный показ культурных связей между двумя странами. Выражаем благодарность всем сотрудникам посольства Казахстана во Вьетнаме", – написала мама Димаша.
Также она отметила, что путешествие ей очень понравилось.
"Вот и подошло к концу это удивительное путешествие. Миролюбивые, дружелюбные люди, очень трудолюбивые, погода жаркая, еда вкусная. Вьетнам, пока! Увидимся в следующий раз!" – подписала пост Айтбаева.
Подписчики в комментариях отметили новый образ мамы Димаша:
– Супер! Вы во всем прекрасны, чудесная Светлана!
– Спасибо, что делитесь с нами своими прекрасными воспоминаниями!
– Какое красивое прощание.
– О! Она такая красивая! Так мило! С любовью к вам. Пусть у вас будет долгая, здоровая и счастливая жизнь.
Ранее сообщалось, что родители казахстанского певца Димаша Кудайбергена прибыли во Вьетнам, чтобы поддержать сына на его выступлении в Ханое.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript