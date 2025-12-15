#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Культура и шоу-бизнес

Умер композитор Левон Оганезов

Умер Левон Оганезов, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 05:00 Фото: Facebook/Levon Oganezov
Умер народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о его кончине появилось ночью 15 декабря на официальной странице Оганезова в Facebook.

"Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом", – говорится в публикации.

Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Музыкант жил в Нью-Йорке. В 2021 году пианист тяжело переболел коронавирусом. 25 декабря ему исполнилось бы 85 лет

Левон (Леонтий) Оганезов родился в Москве в 1940 году. С четырех лет начал заниматься музыкой. Учился в Центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им Ипполитова-Иванова, неоднократно побеждал на фортепианных конкурсах.

Когда музыканту было 18 лет, он заменил заболевшего пианиста Наума Вальтера на концерте в колонном зале Дома Союзов. С тех пор Оганезов начал работать на концертной эстраде. Он аккомпанировал Клавдии Шульженко, Капитолине Лазаренко, солисту Большого театра Павлу Лисициану, Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной. Долгие годы сотрудничал с Иосифом Кобзоном.

На днях 77-летний король Великобритании рассказал о здоровье на фоне борьбы с раком.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Умер Вячеслав Добрынин
14:33, 01 октября 2024
Умер Вячеслав Добрынин
Умер композитор Эдуард Артемьев
23:03, 29 декабря 2022
Умер композитор Эдуард Артемьев
Умер Юрий Чернавский, писавший песни Пугачёвой, Глызину, Боярскому и Преснякову
18:48, 30 сентября 2025
Умер Юрий Чернавский, писавший песни Пугачёвой, Глызину, Боярскому и Преснякову
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: