Умер композитор Левон Оганезов

Умер народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о его кончине появилось ночью 15 декабря на официальной странице Оганезова в Facebook.

"Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом", – говорится в публикации.

Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Музыкант жил в Нью-Йорке. В 2021 году пианист тяжело переболел коронавирусом. 25 декабря ему исполнилось бы 85 лет

Левон (Леонтий) Оганезов родился в Москве в 1940 году. С четырех лет начал заниматься музыкой. Учился в Центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им Ипполитова-Иванова, неоднократно побеждал на фортепианных конкурсах.

Когда музыканту было 18 лет, он заменил заболевшего пианиста Наума Вальтера на концерте в колонном зале Дома Союзов. С тех пор Оганезов начал работать на концертной эстраде. Он аккомпанировал Клавдии Шульженко, Капитолине Лазаренко, солисту Большого театра Павлу Лисициану, Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной. Долгие годы сотрудничал с Иосифом Кобзоном.

