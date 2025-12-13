#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Мир

77-летний король Великобритании рассказал о здоровье на фоне борьбы с раком

Чарльз III, Великобритания, рак, онкология , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 23:42 Фото: Instagram/theroyalfamily
Король Великобритании Чарльз III рассказал о ходе своего лечения от онкологического заболевания и поделился позитивными прогнозами, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к нации в рамках акции "Борись против рака 2025", сообщает AP News.

77-летний монарх отметил, что ранняя диагностика играет ключевую роль в спасении жизней. По его словам, именно своевременное выявление заболевания позволило врачам сократить объем лечения, запланированного на следующий год. В настоящее время терапия короля перешла в так называемую превентивную фазу.

Чарльз III также призвал граждан активно участвовать в программах скрининга, подчеркнув, что выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях значительно повышает шансы на успешное лечение.

Ранее принц Уильям поделился, как дети справлялись с болезнью Кейт Миддлтон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Король Великобритании рассказал, как себя чувствует
19:46, 02 мая 2024
Король Великобритании рассказал, как себя чувствует
Король Великобритании стал диджеем
03:03, 08 марта 2025
Король Великобритании стал диджеем
Стало известно о состоянии здоровья короля Великобритании Карла III
19:22, 07 сентября 2024
Стало известно о состоянии здоровья короля Великобритании Карла III
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: