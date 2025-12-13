77-летний король Великобритании рассказал о здоровье на фоне борьбы с раком
Король Великобритании Чарльз III рассказал о ходе своего лечения от онкологического заболевания и поделился позитивными прогнозами, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее заявление он сделал в видеообращении к нации в рамках акции "Борись против рака 2025", сообщает AP News.
77-летний монарх отметил, что ранняя диагностика играет ключевую роль в спасении жизней. По его словам, именно своевременное выявление заболевания позволило врачам сократить объем лечения, запланированного на следующий год. В настоящее время терапия короля перешла в так называемую превентивную фазу.
Чарльз III также призвал граждан активно участвовать в программах скрининга, подчеркнув, что выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях значительно повышает шансы на успешное лечение.
