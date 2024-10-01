Умер Вячеслав Добрынин

Скончался советский и российский певец, композитор и народный артист России Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Mash, автор "Синего тумана" и "Не сыпь мне соль на рану" скончался сегодня, 1 октября 2024 года, в одной из московских клиник.

Его госпитализировали меньше недели назад с подозрением на третий инсульт. Состояние музыканта оценивали как тяжелое, врачи не давали прогнозов.

Как отмечено в публикации издания Shot, последний месяц Вячеслав Добрынин уже не вставал с постели. Семья была с композитором до последнего, занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Артист не выступал несколько лет.

Добрынин написал легендарные песни "Всё, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Прощай, от всех вокзалов поезда...", "Синий туман", "Ни минуты покоя", "Не сыпь мне соль на рану...", "Белая медведица", "За милых дам".

В 1990 году создал группу "Доктор Шлягер". Песни на его музыку исполняли Алла Пугачёва, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. Долгое время сотрудничал с поэтом Леонидом Дербенёвым.

За всю карьеру написал около тысячи песен, выпустил 17 альбомов.

25 сентября стало известно о другой трагической новости: скончался заслуженный артист России Роман Мадянов. Ему было 62 года. Он известен по ролям в фильмах "Левиафан", сериалам "Домашний арест" и "Солдаты".