Как две капли воды: Вера Брежнева поздравила дочь и восхитила подписчиков
Фото: instagram/ververa
Дочери Веры Брежневой, Саре, исполнилось 16 лет. В честь этого певица поделилась новым видео в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
В ролике, который выложила Брежнева вместе с Сарой в Instagram, мама и дочь повторяют вирусный танцевальный тренд из TikTok, вызывая у подписчиков настоящий восторг.
"Что за день? Счастливого дня рождения, моя любимая", – подписала видео певица.
Сара – младшая дочь Веры, которую певица родила от второго мужа – украинского бизнесмена Михаила Кипермана.
Сейчас Брежнева живет с Сарой в Европе, где та учится в школе, а подписчики с умилением отмечают, что внешнее сходство мамы и дочери действительно впечатляет.
