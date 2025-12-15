#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Как две капли воды: Вера Брежнева поздравила дочь и восхитила подписчиков

Вера Брежнева поздравила свою дочь с 16-ти летием, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 19:03 Фото: instagram/ververa
Дочери Веры Брежневой, Саре, исполнилось 16 лет. В честь этого певица поделилась новым видео в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В ролике, который выложила Брежнева вместе с Сарой в Instagram, мама и дочь повторяют вирусный танцевальный тренд из TikTok, вызывая у подписчиков настоящий восторг.

"Что за день? Счастливого дня рождения, моя любимая", – подписала видео певица.

Сара – младшая дочь Веры, которую певица родила от второго мужа – украинского бизнесмена Михаила Кипермана.

Сейчас Брежнева живет с Сарой в Европе, где та учится в школе, а подписчики с умилением отмечают, что внешнее сходство мамы и дочери действительно впечатляет.

Ранее мы сообщали, что концерт Валерия Меладзе отменили в Кыргызстане.

Асель Аукешева
Асель Аукешева
