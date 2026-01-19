Вера Брежнева впервые откровенно рассказала о кризисе

Известная певица Вера Брежнева, бывшая жена Константина Меладзе, рассказала о сложном периоде в жизни и о том, что помогло ей пережить его, сообщает Zakon.kz.

В своем посте в Instagram 19 января 2025 года артистка призналась, что все это время ее поддерживала музыка. Пост она публиковала на английском языке.

"Когда внутри все затихло, музыка вернулась первой. Последние четыре года были для меня полны личных и творческих кризисов. От отрицания к глубокому принятию. Музыка тоже была частью этого пути. Даже спустя 23 года был момент, когда я усомнилась в ее смысле. Но музыка вернула меня. Она успокаивала, поднимала, несла меня – даже на высоте 10 000 метров над землей", – рассказала Брежнева.

Певица также пообещала поклонникам новые песни. По ее словам, через музыку она делится с фанатами своей энергией.

"За последний год вместе с талантливыми артистами я записала 7 новых треков. Они все еще в процессе создания, но их создание и исполнение – это настоящее волшебство", – сообщила артистка.

