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Культура и шоу-бизнес

В семье Веры Брежневой отметили радостное событие

В семье Веры Брежневой отметили радостное событие, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:24 Фото: Instagram/yaroslavbugaev
Накануне, 3 февраля 2025 года, у известной украинской поп-певицы, актрисы и телеведущей Веры Брежневой был день рождения. Ей исполнилось 43 года. В связи с этим к артистке обратились две дочери – Соня и Сара Киперман, сообщает Zakon.kz.

Старшая наследница экс-солистки "ВИА Гры" в Instagram-Stories опубликовала архивные фото с именинницей.

Фото: Instagram/sonyaxkiperman

"С днем ​​рождения, мама. Люблю тебя всегда", – написала Соня Киперман.

Без поздравления родительницу не оставила и младшая дочь Брежневой, которая тоже поделилась снимком из семейного архива.

Фото: Instagram/daisylaisyyy

"Моя любовь", – лаконично подписала кадры с матерью Сара Киперман.

Также с днем рождения Веру поздравила сестренка.

Фото: Instagram/galushkat

"С днем рождения, сестра", – написала Виктория Галушка, обращаясь к Брежневой.

В свою очередь именинница показала, как встретила свой новый возраст, а также поблагодарила всех за поздравления.

"Я чувствую любовь. Так тронута всеми вашими прекрасными словами. Блаженство разделить с вами мою любовь", – подписала Вера Брежнева кадры, сделанные во время ужина в ресторане.

К поздравлениям с 43-летием присоединилась и многомиллионная армия поклонников певицы, которые пожелали ей счастья:

  • "Ты – любовь. С днем рождения Supergirl".
  • "С днем рождения, Вера. Пусть все будет! Люблю".
  • "Вера, будь счастлива каждой клеточкой тела и души".
  • "С днем рождения, королева. Столько всего ждет тебя на этом пути. Пусть вся любовь в твоем сердце поможет тебе достичь этого".

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Вера Брежнева появилась на Неделе моды в Париже
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Ранее стало известно, что Вера Брежнева, которая с 2022 года проживала в Италии, вернулась на родину. Этому свидетельствовали фотографии из Украины, которыми 16 января 2025 года поделилась певица. Позднее она сразила поклонников снимками, сделанными во время путешествия по родине.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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