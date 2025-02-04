В семье Веры Брежневой отметили радостное событие

Накануне, 3 февраля 2025 года, у известной украинской поп-певицы, актрисы и телеведущей Веры Брежневой был день рождения. Ей исполнилось 43 года. В связи с этим к артистке обратились две дочери – Соня и Сара Киперман, сообщает Zakon.kz.

Старшая наследница экс-солистки "ВИА Гры" в Instagram-Stories опубликовала архивные фото с именинницей.

Фото: Instagram/sonyaxkiperman

"С днем ​​рождения, мама. Люблю тебя всегда", – написала Соня Киперман.

Без поздравления родительницу не оставила и младшая дочь Брежневой, которая тоже поделилась снимком из семейного архива.

Фото: Instagram/daisylaisyyy

"Моя любовь", – лаконично подписала кадры с матерью Сара Киперман.

Также с днем рождения Веру поздравила сестренка.

Фото: Instagram/galushkat

"С днем рождения, сестра", – написала Виктория Галушка, обращаясь к Брежневой.

В свою очередь именинница показала, как встретила свой новый возраст, а также поблагодарила всех за поздравления.

"Я чувствую любовь. Так тронута всеми вашими прекрасными словами. Блаженство разделить с вами мою любовь", – подписала Вера Брежнева кадры, сделанные во время ужина в ресторане.

К поздравлениям с 43-летием присоединилась и многомиллионная армия поклонников певицы, которые пожелали ей счастья:

"Ты – любовь. С днем рождения Supergirl".

"С днем рождения, Вера. Пусть все будет! Люблю".

"Вера, будь счастлива каждой клеточкой тела и души".

"С днем рождения, королева. Столько всего ждет тебя на этом пути. Пусть вся любовь в твоем сердце поможет тебе достичь этого".

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