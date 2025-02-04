В семье Веры Брежневой отметили радостное событие
Старшая наследница экс-солистки "ВИА Гры" в Instagram-Stories опубликовала архивные фото с именинницей.
"С днем рождения, мама. Люблю тебя всегда", – написала Соня Киперман.
Без поздравления родительницу не оставила и младшая дочь Брежневой, которая тоже поделилась снимком из семейного архива.
"Моя любовь", – лаконично подписала кадры с матерью Сара Киперман.
Также с днем рождения Веру поздравила сестренка.
"С днем рождения, сестра", – написала Виктория Галушка, обращаясь к Брежневой.
В свою очередь именинница показала, как встретила свой новый возраст, а также поблагодарила всех за поздравления.
"Я чувствую любовь. Так тронута всеми вашими прекрасными словами. Блаженство разделить с вами мою любовь", – подписала Вера Брежнева кадры, сделанные во время ужина в ресторане.
К поздравлениям с 43-летием присоединилась и многомиллионная армия поклонников певицы, которые пожелали ей счастья:
- "Ты – любовь. С днем рождения Supergirl".
- "С днем рождения, Вера. Пусть все будет! Люблю".
- "Вера, будь счастлива каждой клеточкой тела и души".
- "С днем рождения, королева. Столько всего ждет тебя на этом пути. Пусть вся любовь в твоем сердце поможет тебе достичь этого".
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Ранее стало известно, что Вера Брежнева, которая с 2022 года проживала в Италии, вернулась на родину. Этому свидетельствовали фотографии из Украины, которыми 16 января 2025 года поделилась певица. Позднее она сразила поклонников снимками, сделанными во время путешествия по родине.