Как справляется семья Мурата Бисембина с его болезнью: откровенные слова дочери

Дочь казахстанской звезды фильма "Рэкетир" Мурата Бисембина Сафия поделилась переживаниями и рассказала, как чувствует себя актер, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, у нее часто интересуются, как дела у папы. Но, к сожалению, она не может дать однозначный ответ.

"Дела идут по-разному. Когда лучше, когда хуже. Но мы всегда стараемся сохранять позитивную атмосферу и отгонять весь негатив. На своей странице я показываю хорошие моменты. Тренировки, подготовку, соревнования, достижения моих близких и мои в том числе, а также просто обычную жизнь. Мы стараемся транслировать только хорошее, но большую часть оставляем за кадром", – пишет блогер.

Она утверждает, что ее отец один из самых сильных людей. Как духовно, так и физически:

"За эти полтора года папа и мама прошли через многое. Из больницы в больницу, из клиники в клинику, бесконечные анализы, лечение, химиотерапии, восстановление и т. д. За кадром, повторюсь, остается многое, это все невозможно показать и обо всем невозможно рассказать. На данный момент у каждого из нас есть только одно – вера. Вера в то, что отцу обязательно станет лучше и легче. Что рано или поздно он уйдет в ремиссию. Самое тяжелое в этой ситуации – это память. Память о тех днях, когда все было хорошо, когда отец был здоровым и энергичным".

Осенью 2024 года стало известно, что Бисембин заболел раком. Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось отказаться от одних проектов и приостановить съемки в других.

