"Ледяная королева": Елена Рыбакина выразила отношение к новому прозвищу

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопросы подписчиков в видео, опубликованном на китайской платформе Weibo, сообщает Zakon.kz.

Один из вопросов, которые адресовали казахстанке, был о том, что может заставить ее переживать.

Елена ответила, что на корте она выглядит спокойной, но в ключевые моменты нервничает, как и все. Просто старается этого не показывать, потому что внутри эмоций всегда очень много.

"Вам дали прозвище "Ледяная королева". Вам оно нравится?", – спросили теннисистку поклонники.

"Королева" само по себе – отличное слово. Это классное прозвище, и я понимаю, почему именно "ледяная": на корте я действительно очень спокойная. Надеюсь, болельщики видят меня и с другой стороны – более веселой, за пределами матчей", – ответила пятая ракетка мира.

Сейчас первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продолжает занимать пятую позицию в мировом рейтинге, при этом ее лучшим результатом в карьере по-прежнему является третье место в классификации WTA.

Ранее женская теннисная ассоциация представила итоговый мировой рейтинг с текущими позициями казахстанских теннисисток.