Популярная певица Роза Зергерли получила медаль в Бишкеке
По словам организаторов, высокая награда была присуждена за вклад Розы Зергерли в развитие:
- общественных проектов, направленных на поддержку женщин;
- межкультурный диалог;
- продвижение ценностей мира.
Представители Всемирного конгресса женщин и мира со сцены объявили о присуждении мирового признания, подчеркнув, что инициативы Розы Зергерли оказывают значимое влияние не только на региональном, но и на международном уровне, способствуя расширению сотрудничества между странами и гражданскими институтами.
Сама Роза Зергерли поблагодарила организаторов и отметила важность объединения усилий женщин по всему миру для построения устойчивого будущего. 21 декабря на своей странице в Instagram она написала, что благодарна судьбе за оказанную честь, подчеркнув, что полученная награда является общей победой.
"Получить эту медаль и заслужить ее – это не только моя заслуга. Это наша общая победа. Спасибо вам, мои слушатели и зрители. Без вашей поддержки я бы не достигла таких высот. Вы – моя сила, мое вдохновение и моя опора", – написала она.
