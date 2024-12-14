Роза Рымбаева получила новое звание в Абайской области

13 декабря заслуженная артистка Республики Казахстан Роза Рымбаева удостоилась звания "Почетный гражданин Абайской области", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы регионального акимата, это звание – символ глубокого уважения и признательности тем, кто внес значительный вклад в развитие края, служил народу с преданностью и честью, заслужил благодарность и признание своих земляков.

Цветовая гамма нагрудного знака тоже имеет определенный смысл:

белый цвет отражает чистоту, справедливость и бесконечность;

синий – символ мира, спокойствия и добра;

золотой олицетворяет богатство и величие.

"В центре знака изображен контур области, окруженный семью гранями, каждая из которых символизирует ключевые направления ее развития: культуру, искусство, образование, науку, производство, инновации и другие сферы", – говорится в сообщении.

Помимо Розы Куанышевны, обладателями звания стали еще несколько человек.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Накануне в акимате Астаны поделились интересной информацией с жителями столицы, также стало известно о проведении Дня Независимости в Алматы.