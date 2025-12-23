Не женись пока: казахстанский боец ММА взбудоражил поклонников загадочным снимком
Пост он опубликовал в Instagram.
"Пошумим", – загадочно подписал фотографию спортсмен.
Одни фанаты заподозрили, что Токтар планирует жениться, а другие утверждают, что таким образом парень подогревает интерес к своему цветочному бизнесу:
– Сижу и переживаю так, будто мой парень мне изменил.
– Еркебулан, не женись пока. Немного подожди и не разбивай сейчас сердца девушек. Пока поживи в свое удовольствие, будь холостяком.
– Стоит только сказать "реклама цветочного магазина" – и народ сразу набрасывается, будто головы готовы оторвать.
– Что случилось, девочки? Будто у вас мужей увели – так вы набросились, совсем покоя не даете. Это вы так поддерживаете девушку? Стыдно же… Она ведь тоже чей-то цветок, которого с любовью растили. Что с вами произошло?
– Еркебулан говорит, что нужно заниматься рекламой, вести ее. Вся эта реклама – контент цветочного магазина! Сейчас так возбуждают аудиторию, это нормально!
