#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Культура и шоу-бизнес

Не женись пока: казахстанский боец ММА взбудоражил поклонников загадочным снимком

Еркебулан Токтар заинтриговал поклонников новой фотографией, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 02:00 Фото: Instagram/erkebulan_toktar
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Еркебулан Токтар опубликовал фотографию с девушкой, вызвав в соцсетях бурные обсуждения, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Instagram.

"Пошумим", – загадочно подписал фотографию спортсмен.

Одни фанаты заподозрили, что Токтар планирует жениться, а другие утверждают, что таким образом парень подогревает интерес к своему цветочному бизнесу:

– Сижу и переживаю так, будто мой парень мне изменил.

– Еркебулан, не женись пока. Немного подожди и не разбивай сейчас сердца девушек. Пока поживи в свое удовольствие, будь холостяком.

– Стоит только сказать "реклама цветочного магазина" – и народ сразу набрасывается, будто головы готовы оторвать.

– Что случилось, девочки? Будто у вас мужей увели – так вы набросились, совсем покоя не даете. Это вы так поддерживаете девушку? Стыдно же… Она ведь тоже чей-то цветок, которого с любовью растили. Что с вами произошло?

– Еркебулан говорит, что нужно заниматься рекламой, вести ее. Вся эта реклама – контент цветочного магазина! Сейчас так возбуждают аудиторию, это нормально!

Ранее сообщалось, что рум-тур Жулдыз Абдукаримовой вывел ее в тренды соцсетей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Боец MMA Джефф Монсон принял ислам в России
09:10, 20 июня 2024
Боец MMA Джефф Монсон принял ислам в России
Боец ММА сделал предложение девушке и получил отказ
07:15, 26 июня 2024
Боец ММА сделал предложение девушке и получил отказ
Конор Макгрегор назвал себя президентом Ирландии
13:39, 05 декабря 2023
Конор Макгрегор назвал себя президентом Ирландии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: