Культура и шоу-бизнес

Рум-тур Жулдыз Абдукаримовой вывел ее в тренды соцсетей

Жулдыз Абдукеримова показала, как сделали ремонт в ее квартире, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 22:21 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и блогер Жулдыз Абдукаримова сделала виртуальный видеообзор их семейной квартиры, в которой недавно завершился ремонт, сообщает Zakon.kz.

Пост она опубликовала в Instagram.

"Для вас открыта дверь моего дома. Хотя мы не успели полностью устроиться, располагайтесь", – подписала видео Абдукаримова.

Поклонники оценили рум-тур и пожелали актрисе дожить с супругом Кайратом Нуртасом до золотой свадьбы:

– Очень классно, прекрасно, супер! Молодец! Будьте счастливы, пусть будет удача, аминь. Пусть Новый год придет с добром для всех вас!

– Очень замечательно, все яркое и красочное. Кайрат и вы, наслаждайтесь радостью ваших детей, любите внуков, доживите до золотой свадьбы, пусть ваш дом будет счастливым, ваш вкус просто отличный. Пусть будет полно радости и благополучия. Пусть и нам сопутствует удача!

– Пусть ваш дом будет полон счастья и благополучия и пусть и нам сопутствует удача!

– Как уютно!

– Вы попали в тренд благодаря рум-туру, госпожа Жулдыз!

Ранее супругу и дочь Кайрата Нуртаса подвергли осуждению из-за откровенных нарядов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
