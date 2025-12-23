Рум-тур Жулдыз Абдукаримовой вывел ее в тренды соцсетей

Пост она опубликовала в Instagram.

Поклонники оценили рум-тур и пожелали актрисе дожить с супругом Кайратом Нуртасом до золотой свадьбы:

– Очень классно, прекрасно, супер! Молодец! Будьте счастливы, пусть будет удача, аминь. Пусть Новый год придет с добром для всех вас!

– Очень замечательно, все яркое и красочное. Кайрат и вы, наслаждайтесь радостью ваших детей, любите внуков, доживите до золотой свадьбы, пусть ваш дом будет счастливым, ваш вкус просто отличный. Пусть будет полно радости и благополучия. Пусть и нам сопутствует удача!

– Пусть ваш дом будет полон счастья и благополучия и пусть и нам сопутствует удача!

– Как уютно!

– Вы попали в тренд благодаря рум-туру, госпожа Жулдыз!