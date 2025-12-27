#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Победители проекта "Шеберлер шайқасы": триумф мастерства и силы духа

проект телеканала, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 17:58 Фото: телеканал "Хабар"
Жамиля Абдрешова из Алматы стала победительницей первого сезона реалити-шоу о рабочих профессиях "Шеберлер шайқасы" на телеканале "Хабар", завоевав главный приз – 5 млн тенге.

Повар с 15-летним стажем уверенно обошла сильнейших соперников и показала, что мастерство и упорство не знают гендерных границ.

На втором месте оказался Ержан Ертаубай из Караганды, автомеханик с 15-летним опытом, который демонстрировал высокий профессионализм и стойкость в самых сложных испытаниях. Третье место занял Бахытжан Ормолдаев из Шымкента, строитель с 20-летним стажем, подтвердивший статус сильного и опытного мастера своего дела.

Финальные испытания шоу стали настоящей проверкой для участников: они работали в условиях, максимально приближенных к реальности, где каждая ошибка могла стоить победы. До последнего момента исход финала оставался непредсказуемым, а напряжение держало зрителей у экранов.

Финал "Шеберлер шайқасы" стал не просто завершением телевизионного сезона, а важным культурным событием. Шоу подчеркнуло значимость рабочих профессий в современном Казахстане и доказало: женщины наравне с мужчинами могут достигать вершин даже в традиционно "мужских" сферах.

Проект показал, что за каждым результатом стоят знания, труд и ответственность. И главное – вдохновил зрителей поверить в себя и свои возможности.

Партнерский материал.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
