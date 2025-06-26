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События

"Часть денег направлю на благотворительность": астанчанин выиграл 5 млн тенге

Победитель лотереи , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 19:00 Фото: "Сәтті Жұлдыз"
Житель Астаны Кайрым Жарыс в свой день рождения стал обладателем выигрыша в размере 5 млн тенге. Zakon.kz рассказывает, как ему это удалось, и о том, как счастливчик намерен распорядиться призом.

Кайрым – отец троих детей, со своей большой семьей живет в Казахстане с 2012 года после переезда из Монголии на историческую родину.

В лотереи, говорит, до недавнего времени не верил. Когда видел рекламные объявления, сулящие огромные деньги, машины и квартиры, проходил мимо. Тем более супруга Жарыса не испытывала к розыгрышам особой симпатии. Впрочем, однажды любопытство взяло верх – мужчина приобрел свой первый билетик лотереи "Сәтті Жұлдыз". С тех пор, как утверждает собеседник, он ни разу не остался  хотя бы без символического выигрыша. Видимо, таким образом сама госпожа фортуна намекала своему любимцу: не за горами шанс сорвать куш. И вот – случилось.

"Лотерейные билеты я обычно покупаю, когда хожу за продуктами. Не чаще раза в месяц. По пути бабушка ими торгует, всегда у нее беру. В то утро по делам поехал, а бабушка как раз только открывала ларек. Решил, что это знак, – и взял "3 Алмаза". Особых надежд не возлагал, но на душе было спокойно", – вспоминает Кайрым Жарыс о том, как вытащил счастливый билет.

Когда грянула весть, что мужчина в одночасье стал миллионером, его родные поначалу даже не поверили своей удаче. Не верил и сам победитель.

"Зато продавщица, у которой я купил выигрышный билет, радовалась, казалось, больше меня", – улыбается обладатель 5 млн тенге.

Дальнейшую судьбу этой внушительной суммы он уже решил: часть разделит между близкими, а остаток направит на благотворительность. Потому что счастьем обязательно нужно делиться – оно от этого не уменьшается, а напротив, множится.

"Для меня этот выигрыш – шанс подарить добро миру. Есть хорошая казахская пословица: "Лучшая благотворительность – это забота о своей семье". Если будет воля Аллаха, я помогу в первую очередь своей семье, родителям и братьям, а также нуждающимся семьям. Лотерея – это такая вещь: одному выпадает, другому – нет. Поэтому я благодарен", – уверен астанчанин.

Себя он считает везучим человеком, а триумф, совпавший с днем его рождения, – символическим подарком свыше, благословением и показателем правильности выбранного пути.

Отметим, что попытаться поймать удачу за хвост может каждый совершеннолетний казахстанец, ведь "Сәтті Жұлдыз" регулярно разыгрывает не только денежные призы, но и автомобили, жилье. Кстати, в популярной тиражной лотерее "ТелеБинго" на данный момент разыгрывается джекпот, сумма которого превышает 600 миллионов тенге, – это шанс стать обладателем по-настоящему крупного выигрыша.

Следующий розыгрыш состоится уже 30 июня 2025 года в 22:00 – это будет тиражная лотерея "LOTO 6/49". Комбинация чисел в каждом билете формируется случайным образом.

Партнерский материал 

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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