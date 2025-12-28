#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Спасибо за наше детство: Димаш Кудайберген простился со знаменитым актером

Димаш Кудайберген, Кожа, соболезнования , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 00:06 Фото: ru.dimashnews.com
Казахстанский певец Димаш Кудайберген выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана Нурлан Сегизбаев, сыгравшего главную роль в культовом фильме Менің атым Қожа ("Меня зовут Кожа"), сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 28 декабря Димаш опубликовал черно-белые кадры с Нурланом Сегизбаевым.

"Прощай, Кожа. Спасибо за наше детство. Пусть ваша душа будет в раю, Нурлан ага", – написал Димаш.

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Ранее стало известно, что Нурлан Сегизбаев скончался на 75-м году жизни. О его уходе сообщили в пресс-службе Министерство культуры и информации Казахстана.

Широкой аудитории Сегизбаев был известен прежде всего по роли Кожи – живого, остроумного и искреннего мальчишки, ставшего символом детства для нескольких поколений зрителей. Эта работа принесла актеру всенародную любовь и закрепила за фильмом особое место в истории казахстанского кино.

Айсулу Омарова
