Димаш Кудайберген анонсировал важное событие и обратился к подписчикам

Мировая знаменитость, казахстанский певец Димаш Кудайберген анонсировал выход реалити-шоу, в съемках которого он сыграл не последнюю роль, сообщает Zakon.kz.

5 февраля в мировую трансляцию выходит международное музыкальное реалити-шоу "Voice Beyond Horizon".

"5 февраля на телеканале Hunan TV состоится премьера нового проекта – "Голос за горизонтом", в котором я имею честь выступать в качестве исполнительного продюсера. Девять лет назад "Сингер" на телеканале Hunan TV открыл для меня двери к мировой аудитории. Сегодня, запуская новое шоу на том же канале, я хочу открыть эту дверь для новых имен в мировой музыке. С помощью голосов восьми вокалистов из разных стран и эмоций зрителей я хочу представить Казахстан таким, каким я его чувствую, от всего сердца", – написал артист на своей странице в Instagram 28 января 2026 года.

По его словам, у проекта две цели: представить нашу страну миру и дать шанс будущей мировой звезде выйти на большую сцену.

"Я от всей души приглашаю вас на премьеру. Спасибо за вашу постоянную поддержку. До скорой встречи!" – обратился Димаш.

В Казахстане проект будет выходить на телеканале Qazaqstan.

"Лучшие вокалисты Сербии, Италии, Малайзии, Кыргызстана, Китая и Казахстана не только раскроют свои музыкальные таланты, но и станут душевными проводниками по самым красивым местам страны. Охватив за 22 съемочных дня тысячи километров, международная съемочная команда подготовила для мирового зрителя незабываемое путешествие по Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской, Алматинской областям, по Алматы и Астане", – рассказали в команде певца.

