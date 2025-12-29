Юлия Меньшова рассказала о последних минутах жизни Веры Алентовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова 29 декабря 2025 года проводила в последний путь свою маму – народную артистку России Веру Алентову, передает Zakon.kz.

О прощании с легендой театра и кино сообщил Пятый канал.

Выступая на траурной церемонии, Меньшова поделилась личными и пронзительными воспоминаниями о последних минутах жизни Веры Валентиновны. По ее словам, в тот день она заказала матери такси, чтобы та смогла проститься с коллегой, народным артистом России Анатолием Лобоцким. Именно на той церемонии Алентовой стало плохо.

Несмотря на проблемы со здоровьем и то, что ей уже было трудно ходить, перед камерами и публикой актриса оставалась верна себе.

"Я увидела, как она идет в эту толпу людей, которая стояла у театра Маяковского. Ей в последнее время было тяжело всходить по лестнице, держась за руку или за перила, но она поняла, что стоят журналисты и смотрят на нее. И она взлетела по этой лестнице, как будто бы ей 20 лет. В этом была вся она. Она взлетела и ушла с невероятным благородством и достоинством", – поделилась Меньшова.

Юлия отметила, что этот момент стал для нее последним уроком жизни от матери – уроком силы, достоинства и внутренней красоты "потрясающей женщины", которая до конца оставалась верна себе и своему призванию.

