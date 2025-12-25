Умерла звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Сегодня, 25 декабря 2025 года, умерла советская и российская актриса театра, кино и телевидения Вера Алентова. Ей было 83 года, сообщает Zakon.kz.

О трагедии заявили в Театре имени Пушкина:

"Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична".

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Согласно российским СМИ, актриса днем 25 декабря была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, во время церемонии ей стало плохо, и ее передали врачам скорой помощи.

Народная артистка России всемирную известность получила благодаря исполнению главной роли в фильме "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, который был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (1981).

Супруг Алентовой режиссер Владимир Меньшов скончался в июле 2021 года. Алентова прожила в браке с Меньшовым более 50 лет. У них есть дочь – Юлия Меньшова, известная российская телеведущая и актриса.