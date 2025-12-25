#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Теперь они – вместе: Юлия Меньшова поделилась трогательными снимками родителей

Меньшова прокомментировала в соцсетях смерть матери, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 23:13 Фото: Instagram/juliavmenshova
56-летняя телеведущая и актриса Юлия Меньшова прокомментировала в соцсетях смерть матери, 83-летней Веры Алентовой, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она разместила архивные снимки с фотосессии родителей. На них Алентова позировала в обнимку с супругом Владимиром Меньшовым, который скончался в июле 2021 года.

"Мамы больше нет. Теперь они – вместе", – написала телеведущая.

Подписчики поддержали Меньшову в комментариях:

– Жизнь... Это моменты и только миг... Соболезнования, и сил вам, но они теперь действительно вместе...

– Пусть там встретятся и берегут сверху вашу семью… Они навсегда остались молодыми и продолжают дарить этому миру любовь! Юля! Примите искренние соболезнования…

– Только на днях смотрела интервью. Восхищаюсь талантами вашей семьи. Родителям вечная память.

– Любимый режиссер, любимая актриса, любимый фильм – "Москва слезам не верит". Уходят лучшие и незаменимые. Вечная память.

Ранее сообщалось, что умерла звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова.

Читайте также
52-летняя Юлия Высоцкая объяснила, почему никогда не расскажет о пластических операциях
18:40, 16 октября 2025
52-летняя Юлия Высоцкая объяснила, почему никогда не расскажет о пластических операциях
Умерла звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова
16:35, 25 декабря 2025
Умерла звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова
Юлия Высоцкая с сигаретой вызвала споры в Сети
01:52, 27 июня 2025
Юлия Высоцкая с сигаретой вызвала споры в Сети
