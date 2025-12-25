Теперь они – вместе: Юлия Меньшова поделилась трогательными снимками родителей

В Instagram она разместила архивные снимки с фотосессии родителей. На них Алентова позировала в обнимку с супругом Владимиром Меньшовым, который скончался в июле 2021 года.

Подписчики поддержали Меньшову в комментариях:

– Жизнь... Это моменты и только миг... Соболезнования, и сил вам, но они теперь действительно вместе...

– Пусть там встретятся и берегут сверху вашу семью… Они навсегда остались молодыми и продолжают дарить этому миру любовь! Юля! Примите искренние соболезнования…

– Только на днях смотрела интервью. Восхищаюсь талантами вашей семьи. Родителям вечная память.

– Любимый режиссер, любимая актриса, любимый фильм – "Москва слезам не верит". Уходят лучшие и незаменимые. Вечная память.