Новогоднее поздравление Жулдыз Абдукаримовой удивило подписчиков: "Где Кайрат?"

Казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова поделилась семейным поздравлением с Новым годом. Внимание многочисленных подписчиков сразу же привлекло отсутствие в кадре мужа модели – Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

Так, знаменитость пожелала каждой семье в Казахстане доброты, тепла и любви.

"Остальное вам дадут труд и усилия. Главное, чтобы в нашей стране царил мир!" – написала под публикацией Абдукаримова.

Конечно же, от подписчиков стали поступать вопросы: "Где Кайрат?" Кто-то даже оставил интересный комментарий, отметив, что "Кайрат выбрал слушателей".

