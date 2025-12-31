#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Новогоднее поздравление Жулдыз Абдукаримовой удивило подписчиков: "Где Кайрат?"

Жулдыз Абдукаримова, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 12:25 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова поделилась семейным поздравлением с Новым годом. Внимание многочисленных подписчиков сразу же привлекло отсутствие в кадре мужа модели – Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

Так, знаменитость пожелала каждой семье в Казахстане доброты, тепла и любви.

"Остальное вам дадут труд и усилия. Главное, чтобы в нашей стране царил мир!" – написала под публикацией Абдукаримова.

Конечно же, от подписчиков стали поступать вопросы: "Где Кайрат?" Кто-то даже оставил интересный комментарий, отметив, что "Кайрат выбрал слушателей".

Ранее мы рассказывали, что Игорь Крутой и казахстанский артист Alex Lim подготовили сюрприз к Новому году. О нем можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
