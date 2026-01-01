Мы счастливы, что вы вместе: Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова растрогали фанатов

Казахстанский певец Кайрат Нуртас и его супруга, актриса и блогер Жулдыз Абдукаримова, растрогали поклонников кадрами семейного празднования Нового года, сообщает Zakon.kz.

Жулдыз Абдукаримова 1 января опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как семья встретила праздник в кругу детей. В ролике Кайрат Нуртас нежно целует супруге руки, после чего пара обнимается и целуется.

Публикацию актриса сопроводила обращением к детям, в котором напомнила о благодарности, вере в себя и важности не сравнивать свою жизнь с другими. Отдельно она отметила символичность наступившего года, подчеркнув его значение как времени добра, изобилия и новых планов.

Трогательный момент вызвал волну восторженных комментариев:

Вы прекрасная семья, дружная, вы с Кайратом – две половинки одной души. Пятеро прекрасных детей. Пусть Новый год принесет вам стабильность в отношениях, любви!

– Очень красивая пара!

Мы счастливы, что вы вместе!

