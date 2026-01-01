#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Мы счастливы, что вы вместе: Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова растрогали фанатов

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова, Новый год, видео , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 22:04 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанский певец Кайрат Нуртас и его супруга, актриса и блогер Жулдыз Абдукаримова, растрогали поклонников кадрами семейного празднования Нового года, сообщает Zakon.kz.

Жулдыз Абдукаримова 1 января опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как семья встретила праздник в кругу детей. В ролике Кайрат Нуртас нежно целует супруге руки, после чего пара обнимается и целуется.

Публикацию актриса сопроводила обращением к детям, в котором напомнила о благодарности, вере в себя и важности не сравнивать свою жизнь с другими. Отдельно она отметила символичность наступившего года, подчеркнув его значение как времени добра, изобилия и новых планов.

Трогательный момент вызвал волну восторженных комментариев:

  • Вы прекрасная семья, дружная, вы с Кайратом – две половинки одной души. Пятеро прекрасных детей. Пусть Новый год принесет вам стабильность в отношениях, любви!
  • Очень красивая пара!
  • Мы счастливы, что вы вместе!

А ранее российская блогерша и телеведущая Виктория Боня поделилась историей о том, как оказалась на грани жизни и смерти во время купания в океане в Коста-Рике.

Айсулу Омарова
