Кайрат Нуртас опубликовал редкие кадры с Жулдыз Абдукаримовой

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас поделился редкими кадрами с женой Жулдыз Абдукаримовой и двумя сыновьями, сообщает Zakon.kz.

Сначала в Instagram-Stories 35-летний артист опубликовал видео из парикмахерской, где они с супругой поприветствовали друг друга. Затем, судя по играющей музыке, звездная семья с двумя сыновьями направилась на свадьбу.

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Отметим, слухи о том, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова развелись, ходят давно. Но никто из супругов до сих пор никак не комментирует их. В частности, поклонники не редко косвенно обвиняют в разладе звездной пары маму и по совместительству продюсера артиста Гульзиру Айдарбекову, которую призывают отпустить сына "из клетки".