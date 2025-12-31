"Очень странные дела": вышел трейлер финальной серии

Netflix опубликовал трейлер финального эпизода "Очень странных дел", сообщает Zakon.kz.

Последняя серия под названием The Rightside Up выйдет 1 января в 06:00 по казахстанскому времени и будет идти 2 часа 8 минут. После неудачного предпоследнего эпизода фанаты надеются, что финал достойно закроет историю, которая длится с 2016 года.

Еще до выхода второй половины пятого сезона "Очень странные дела" стали самым популярным сериалом в истории Netflix. Общее число просмотров шоу братьев Даффер превысило 1,2 млрд.

Действие в последнем сезоне разворачивается в 1987 году, спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета – решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.

В пятом и заключительном сезоне вернулся весь основной актерский состав сериала.

Ранее был опубликован первый большой трейлер новогодней комедии "Елки 12".