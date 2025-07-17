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Культура и шоу-бизнес

"Очень странные дела": вышел тизер финального сезона

Вышел тизер пятого и финального сезона сериала &quot;Очень странные дела&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 02:17 Фото: Netflix
16 июля Netflix опубликовал первый тизер пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", – сообщает Zakon.kz.

Героев ждет самое масштабное и запутанное испытание за все время сериала, передает Tudum. События сезона начинаются осенью 1987 года. Хокинс разрушен после открытия разломов, а все персонажи объединены одной целью – найти и уничтожить Векну.

Город находится под военным контролем. Власти объявили карантин и начали активную охоту на Одиннадцать, которая вынуждена скрываться.

"Чем ближе годовщина исчезновения Уилла, тем сильнее нарастает знакомое гнетущее чувство. Финальная битва уже близко – и вместе с ней тьма, сильнее и опаснее всего, с чем они сталкивались. Чтобы положить конец кошмару, им нужно собраться в полном составе – в последний раз", – говорится в официальном синопсисе.

Финальный сезон также раскроет новые тайны Изнанки. По словам создателей шоу, братьев Даффер, еще в первом сезоне они написали 25-страничный документ с мифологией этого мира. Некоторые детали уже были показаны, но главные раскрытия приберегли на пятый сезон.

Премьера первых четырех эпизодов состоится:

  • 27 ноября;
  • вторая часть выйдет 25 декабря;
  • финальный эпизод – в новогоднюю ночь, 31 декабря 2025 года.

Серия фильмов про "Мстителей" и "Капитан Америка: Гражданская война" сделали Скарлетт Йоханссон самой кассовой среди актеров и актрис.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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