"Очень странные дела": вышел тизер финального сезона

16 июля Netflix опубликовал первый тизер пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", – сообщает Zakon.kz.

Героев ждет самое масштабное и запутанное испытание за все время сериала, передает Tudum. События сезона начинаются осенью 1987 года. Хокинс разрушен после открытия разломов, а все персонажи объединены одной целью – найти и уничтожить Векну.

Город находится под военным контролем. Власти объявили карантин и начали активную охоту на Одиннадцать, которая вынуждена скрываться.

"Чем ближе годовщина исчезновения Уилла, тем сильнее нарастает знакомое гнетущее чувство. Финальная битва уже близко – и вместе с ней тьма, сильнее и опаснее всего, с чем они сталкивались. Чтобы положить конец кошмару, им нужно собраться в полном составе – в последний раз", – говорится в официальном синопсисе.

Финальный сезон также раскроет новые тайны Изнанки. По словам создателей шоу, братьев Даффер, еще в первом сезоне они написали 25-страничный документ с мифологией этого мира. Некоторые детали уже были показаны, но главные раскрытия приберегли на пятый сезон.

Премьера первых четырех эпизодов состоится:

27 ноября;

вторая часть выйдет 25 декабря;

финальный эпизод – в новогоднюю ночь, 31 декабря 2025 года.

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