"Красавец из Франции": солистка "Винтаж" "зажгла" на сцене с будущим зятем

Российская певица Анна Плетнёва, солистка группы "Винтаж", вопреки трендам на полную открытость, десятилетиями ограждала своих детей от мира шоу-бизнеса, но теперь она приоткрыла завесу между личным и публичным, сообщает Zakon.kz.

Долгие годы поклонники не знали имен детей популярной артистки. Все изменилось в 2018 году, когда Анна показала старшую дочь, Варвару. Та выбрала профессию ветеринара.

Младшая же дочь, Мария, которой в этом году исполнится 20 лет, пошла по стопам матери. Переняв ее артистичность и музыкальный слух, Мария дебютировала на сцене с группой "Винтаж" в 16 лет.

На недавнем концерте популярная артистка, известная своими неординарными выходками, решила приоткрыть завесу тайны еще больше и вывела на сцену не только своих повзрослевших дочерей, но и возлюбленного младшей из них, Марии. Ее избранника зовут Матиз.

"Это моя дочь Маруся. Это ее бойфренд Матиз. Он из Франции. Давайте покажем, что такое наше гостеприимство", – представила Анна своего нового члена семьи публике.

Молодой человек, услышав вопрос будущей тещи, заданный на английском, попробовать ответить по-русски: "Спасибо большое". Он вместе с поклонниками певицы весело отрывался на сцене под зажигательные хиты возможной будущей тещи.

