47-летняя солистка группы "Винтаж" вышла в свет в платье из бумаги за 28 тысяч тенге

Экс-солистка поп-группы "Лицей" Анна Плетнева появилась на музыкальной премии в необычном наряде. 47-летняя исполнительница хита "Я сочиняю роман" надела платье из разноцветных стикеров. Бумажки были прикреплены к белью с помощью степлера, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram солистка группы "Винтаж" показала процесс создания своего наряда. Она уточнила, что за три дня до мероприятия купила стикеры, скрепки и степлер. Все это ей обошлось в 4500 рублей (более 28 тысяч тенге).

"Между концертами сижу и креплю. Хочу уже все выбросить!" – в какой-то момент заявила гитаристка.

Но все же успела все завершить и поделилась результатом с поклонниками.

Примечательно, но старания не прошли даром. Плетнева получила массу положительных отзывов.

Неужели в российском шоу-бизнесе есть один хоть артист без пафоса и без понтов. Уважаю.

Какая крутая идея с платьем.

Просто шик! Удивила всех ! Очень даже!

Как круто.

Гениальная идея! Ярко, креативно и оригинально! Супер!

Своими руками! Я думала, именитый дизайнер создавал это невероятное платье.

Только твой образ понравился.

Все как-то одинаково в официальном черном, а ты задумалась над образом, и он был ярким.

Коллега по сцене Сати Казанова также оставила свой комментарий в виде аплодирующего смайлика.

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