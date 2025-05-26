47-летняя солистка группы "Винтаж" вышла в свет в платье из бумаги за 28 тысяч тенге
На странице в Instagram солистка группы "Винтаж" показала процесс создания своего наряда. Она уточнила, что за три дня до мероприятия купила стикеры, скрепки и степлер. Все это ей обошлось в 4500 рублей (более 28 тысяч тенге).
"Между концертами сижу и креплю. Хочу уже все выбросить!" – в какой-то момент заявила гитаристка.
Но все же успела все завершить и поделилась результатом с поклонниками.
Примечательно, но старания не прошли даром. Плетнева получила массу положительных отзывов.
- Неужели в российском шоу-бизнесе есть один хоть артист без пафоса и без понтов. Уважаю.
- Какая крутая идея с платьем.
- Просто шик! Удивила всех ! Очень даже!
- Как круто.
- Гениальная идея! Ярко, креативно и оригинально! Супер!
- Своими руками! Я думала, именитый дизайнер создавал это невероятное платье.
- Только твой образ понравился.
- Все как-то одинаково в официальном черном, а ты задумалась над образом, и он был ярким.
Коллега по сцене Сати Казанова также оставила свой комментарий в виде аплодирующего смайлика.
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