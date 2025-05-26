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Культура и шоу-бизнес

47-летняя солистка группы "Винтаж" вышла в свет в платье из бумаги за 28 тысяч тенге

47-летняя солистка группы &quot;Винтаж&quot;, свет, платье, бумага, 28 тысяч тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 13:24 Фото: Instagram/dusya_star
Экс-солистка поп-группы "Лицей" Анна Плетнева появилась на музыкальной премии в необычном наряде. 47-летняя исполнительница хита "Я сочиняю роман" надела платье из разноцветных стикеров. Бумажки были прикреплены к белью с помощью степлера, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram солистка группы "Винтаж" показала процесс создания своего наряда. Она уточнила, что за три дня до мероприятия купила стикеры, скрепки и степлер. Все это ей обошлось в 4500 рублей (более 28 тысяч тенге).

"Между концертами сижу и креплю. Хочу уже все выбросить!" – в какой-то момент заявила гитаристка.

Но все же успела все завершить и поделилась результатом с поклонниками.

Примечательно, но старания не прошли даром. Плетнева получила массу положительных отзывов.

  • Неужели в российском шоу-бизнесе есть один хоть артист без пафоса и без понтов. Уважаю.
  • Какая крутая идея с платьем.
  • Просто шик! Удивила всех ! Очень даже!
  • Как круто.
  • Гениальная идея! Ярко, креативно и оригинально! Супер!
  • Своими руками! Я думала, именитый дизайнер создавал это невероятное платье.
  • Только твой образ понравился.
  • Все как-то одинаково в официальном черном, а ты задумалась над образом, и он был ярким.

Коллега по сцене Сати Казанова также оставила свой комментарий в виде аплодирующего смайлика.

Народному артисту Казахстана Димашу Кудайбергену 24 мая 2025 года исполнился 31 год. В адрес мультиинструменталиста продолжают поступать многочисленные пожелания со всеми мира. Мама певца Светлана Айтбаева решила выступить с благодарностью к армии фанатов сына.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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