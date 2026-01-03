52-летняя Наташа Королёва показала, с кем и где встретила Новый год

Известная российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая Наташа Королёва показала, с кем и где встретила Новый 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим роликом 52-летняя артистка поделилась в ночь на 1 января в своем Instagram.

"С Новым годом! Привет, 2026!" – написала Королёва под публикацией.

Певица опубликовала кадры с традиционной детской елки в Крекшино (поселок в Новомосковском административном округе Москвы), на которой собрались соседи Наташи.

Подписчики в ответ поздравили Королёву с Новым годом и поблагодарили за видео, которым она поделилась:

"Классно! Супер!"

"Наташа, с Новым, 2026 годом!"

"С Новым годом, с новым счастьем".

"С Новым годом, Наташа и Сергей, а также ваших всех самых близких".

"Жаль, мы не знали, что у нас гуляете, приехали бы... Недалеко от вас".

"Ну как же хороша, Наташа! С Новым годом! Оставайся всегда такой же позитивной девочкой!"

"Красавица, Наташенька! Я тебя обожаю, моя любимая куколка! Праздник для души и хорошего настроения! Очень-очень-очень люблю!"

В октябре 2025 года мы писали, что Наташа Королёва и Тарзан впервые встретились парами с Игорем Николаевым и его женой.