Культура и шоу-бизнес

52-летняя Наташа Королёва показала, с кем и где встретила Новый год

певец Сергей Глушко (Тарзан), певица Наташа Королёва, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 13:51 Фото: Instagram/koroleva__star
Известная российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая Наташа Королёва показала, с кем и где встретила Новый 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим роликом 52-летняя артистка поделилась в ночь на 1 января в своем Instagram.

"С Новым годом! Привет, 2026!" – написала Королёва под публикацией.

Певица опубликовала кадры с традиционной детской елки в Крекшино (поселок в Новомосковском административном округе Москвы), на которой собрались соседи Наташи.

Подписчики в ответ поздравили Королёву с Новым годом и поблагодарили за видео, которым она поделилась:

  • "Классно! Супер!"
  • "Наташа, с Новым, 2026 годом!"
  • "С Новым годом, с новым счастьем".
  • "С Новым годом, Наташа и Сергей, а также ваших всех самых близких".
  • "Жаль, мы не знали, что у нас гуляете, приехали бы... Недалеко от вас".
  • "Ну как же хороша, Наташа! С Новым годом! Оставайся всегда такой же позитивной девочкой!"
  • "Красавица, Наташенька! Я тебя обожаю, моя любимая куколка! Праздник для души и хорошего настроения! Очень-очень-очень люблю!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 13:51
"С Королёвой было лучше": фанаты раскритиковали новую песню Игоря Николаева с третьей женой

В октябре 2025 года мы писали, что Наташа Королёва и Тарзан впервые встретились парами с Игорем Николаевым и его женой.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Наташа Королёва обратилась к Тарзану
01:08, 09 марта 2025
Наташа Королёва обратилась к Тарзану
В семье единственного сына Наташи Королёвой пополнение
11:28, 27 февраля 2025
В семье единственного сына Наташи Королёвой пополнение
Наташа Королёва зажгла на вечеринке невестки
16:17, 23 декабря 2024
Наташа Королёва зажгла на вечеринке невестки
