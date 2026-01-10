Полярники нашли ледник, который растет вопреки климатическим изменениям

В начале 2026 года международная группа ученых провела экспедицию в Памирские горы Таджикистана, где из высокогорной ледяной шапки Кон-Чукурбаши извлекли два ледяных керна длиной более 100 метров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Mechanics, ледник расположен на высоте 5810 метров и демонстрирует нетипичное поведение: на протяжении десятилетий он увеличивался в размерах, в то время как большинство ледников планеты сокращаются.

Первый образец керна направлен в подземное хранилище Ice Memory Foundation в Антарктиде для долгосрочного хранения климатических данных.

Второй образец доставлен в Институт низкотемпературных исследований Университета Хоккайдо в Саппоро для анализа. Профессор Ёсинори Иидзука намерен изучить механизмы, обеспечивающие рост ледника.

В экспедиции участвовал гляциолог Эван Майлз из университетов Фрибура и Цюриха. По его словам, извлеченный лед имеет желтый оттенок из-за высокого содержания осадочных пород, что свидетельствует о богатом информационном потенциале образцов.

Слои уплотненной пыли в кернах содержат данные об атмосферных условиях, температуре и осадках за длительный период. Согласно исследованию Института науки и технологий Австрии, опубликованному в 2026 году, устойчивость памирских ледников к таянию снижается.

