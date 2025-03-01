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Наука и технологии

Немецких ученых удивило новое открытие, сделанное на Марсе

Немецких ученых удивило новое открытие, сделанное на Марсе, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 00:15 Фото: pixabay
Группа ученых из Немецкого аэрокосмического центра обнаружили, что ледяная шапка на Северном полюсе Марса гораздо моложе, чем предполагалось, сообщает Zakon.kz.

По информации Nature, северная полярная шапка Марса, достигающая 1000 км в ширину и трех километров в толщину, оказывает давление на поверхность планеты, заставляя ее проседать.

Как уточняется, команда измерила скорость этого процесса, известного как ледниковое изостатическое регулирование. Оказалось, что поверхность под ледяной шапкой опускается со скоростью до 0,13 мм в год.

Ледниковое изостатическое регулирование – процесс, при котором поверхность планеты деформируется под весом льда, а затем "отскакивает" после его таяния. На Земле этот эффект наблюдается, например, в Скандинавии, где поверхность до сих пор поднимается после последнего ледникового периода. Скорость деформации позволяет ученым изучать свойства мантии, включая ее вязкость и температуру.

Отмечается, что на Марсе подобные измерения впервые позволили оценить внутреннее строение планеты. Оказалось, что верхняя мантия Марса намного холоднее и жестче, чем у Земли. Это подтверждает, что северная полярная шапка относительно молода – ее возраст оценивается от двух до 12 млн лет.

Издание пишет, что исследование стало первым случаем, когда ледниковое изостатическое регулирование было обнаружено на другой каменистой планете.

Научная работа также показала, что внутренняя часть Марса неоднородна. Если под северным полюсом мантия холодная и вязкая, то в экваториальных регионах могут существовать локальные зоны расплава.

Эти данные помогают лучше понять геологическую активность Марса, включая его вулканическую историю и процессы, происходящие в недрах планеты.

Ранее планетологи выяснили, где на Марсе хранится вода.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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