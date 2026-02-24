Ученые нашли "нечто" во льду огромной антарктической скважины

Ученые получили керн длиной 228 метров, взятый из илистой породы под массивными ледяными щитами Западной Антарктиды. Внутри этого рекордного образца они обнаружили окаменелости морских организмов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, эта находка относится к тому времени, когда эта область представляла собой открытый, свободный ото льда океан.

Получение этого образца было непростой задачей. Полярные исследователи начали с того, что проехали около 700 километров от ближайших антарктических станций до места бурения на ледяном щите Крари, на краю Западно-Антарктического ледового щита.

Используя буровую установку с горячей водой, они пробурили 523 метра вглубь льда, пока не достигли скальной породы. Работая посменно, команда затем пробурила еще 228 метров в землю и извлекла рекордный образец осадочного керна, состоящий из слоев ила и породы.

"Насколько нам известно, самые длинные керны осадочных пород, ранее пробуренные под ледяным щитом, имеют длину менее десяти метров. Мы превысили нашу цель в 200 метров. Это передовые научные исследования в Антарктиде", – заявила Молли Паттерсон, соруководитель проекта и профессор геологии Бингемтонского университета.

Этот подвиг стал частью международного проекта SWAIS2C, целью которого является получение геологических данных из отложений, расположенных глубоко под шельфовым ледником Росса, чтобы определить, насколько растаял Западно-Антарктический ледовый щит в недавнем прошлом.

Образец керна является частью этой головоломки, поскольку он предоставляет прямые доказательства того, как край ледового щита реагировал в более ранние теплые периоды.

В керне были обнаружены фрагменты раковинных животных и окаменелости морских организмов, что может показаться необычным, поскольку место бурения в настоящее время находится далеко от Южного океана, окружающего Антарктиду.

Однако исследователи объясняют, что эти существа относятся к более теплым периодам, когда регион был частично или полностью свободен ото льда.

Ранее ученые выяснили, что невидимая сила под Антарктидой изменила климат Земли.