Ученые нашли "нечто" во льду огромной антарктической скважины
Как пишет IFLScience, эта находка относится к тому времени, когда эта область представляла собой открытый, свободный ото льда океан.
Получение этого образца было непростой задачей. Полярные исследователи начали с того, что проехали около 700 километров от ближайших антарктических станций до места бурения на ледяном щите Крари, на краю Западно-Антарктического ледового щита.
Используя буровую установку с горячей водой, они пробурили 523 метра вглубь льда, пока не достигли скальной породы. Работая посменно, команда затем пробурила еще 228 метров в землю и извлекла рекордный образец осадочного керна, состоящий из слоев ила и породы.
"Насколько нам известно, самые длинные керны осадочных пород, ранее пробуренные под ледяным щитом, имеют длину менее десяти метров. Мы превысили нашу цель в 200 метров. Это передовые научные исследования в Антарктиде", – заявила Молли Паттерсон, соруководитель проекта и профессор геологии Бингемтонского университета.
Этот подвиг стал частью международного проекта SWAIS2C, целью которого является получение геологических данных из отложений, расположенных глубоко под шельфовым ледником Росса, чтобы определить, насколько растаял Западно-Антарктический ледовый щит в недавнем прошлом.
Образец керна является частью этой головоломки, поскольку он предоставляет прямые доказательства того, как край ледового щита реагировал в более ранние теплые периоды.
В керне были обнаружены фрагменты раковинных животных и окаменелости морских организмов, что может показаться необычным, поскольку место бурения в настоящее время находится далеко от Южного океана, окружающего Антарктиду.
Однако исследователи объясняют, что эти существа относятся к более теплым периодам, когда регион был частично или полностью свободен ото льда.
Ранее ученые выяснили, что невидимая сила под Антарктидой изменила климат Земли.