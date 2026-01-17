Бритни Спирс снова обманули: сын внушил ей иллюзию возвращения на сцену

Поп-дива 90-х Бритни Спирс вновь стала жертвой обмана. Ее сын устроил злой розыгрыш, сообщает Zakon.kz.

Как написал звездный журналист Роб Шутер, 44-летняя певица недавно написала в Instagram, что надеется отправиться в турне по Великобритании и Австралии со своим сыном Джейденом "очень скоро" – якобы он будет аккомпанировать матери.

Журналист утверждает, сославшись на источник, близкий к семье, что 19-летний Джейден "навешивает матери лапшу на уши, навязывая фантазии", которые вряд ли осуществятся.

"Джейден продолжает говорить Бритни, что они выступят вместе, и она в это свято верит. Она так гордится им и доверяет его словам, но нет ни дат тура, ни билетов", – заявил инсайдер.

Также сообщается, что переговоров о концертах нет даже на начальных стадиях, несмотря на то, что Бритни Спирс еще в 2022 году заявляла, что хочет выступить снова.

В 2008 году из-за психического состояния звезды отец оформил над ней опеку, которую решением суда удалось снять только в 2021 году. С тех пор артистка не выступала, а ее посты в социальных сетях не раз вызывали беспокойство фанатов о ее психическом здоровье.

