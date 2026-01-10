#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Бритни Спирс поделилась фото с младшим сыном

Фото: Instagram/britneyspears
Поп-дива 90-х опубликовала в соцсетях фотографию с младшим сыном Джейденом, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост на днях появился в Instagram американской звезды. Поклонники предположили, что Бритни провела с 19-летним Джейденом Рождество, и понадеялись на воссоединение семьи вопреки многолетним сложностям в отношениях.

Но стоит отметить, что идентичным кадром певица делилась еще в июне прошлого года.

В октябре бывший супруг и отец двоих детей Спирс, танцор Кевин Федерлайн, раскрыл новые шокирующие подробности их семейной жизни в мемуарах "Вы думали, что знаете".

Ирина Мишура
Ирина Мишура
