Бритни Спирс поделилась фото с младшим сыном
Фото: Instagram/britneyspears
Поп-дива 90-х опубликовала в соцсетях фотографию с младшим сыном Джейденом, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий пост на днях появился в Instagram американской звезды. Поклонники предположили, что Бритни провела с 19-летним Джейденом Рождество, и понадеялись на воссоединение семьи вопреки многолетним сложностям в отношениях.
Но стоит отметить, что идентичным кадром певица делилась еще в июне прошлого года.
В октябре бывший супруг и отец двоих детей Спирс, танцор Кевин Федерлайн, раскрыл новые шокирующие подробности их семейной жизни в мемуарах "Вы думали, что знаете".
