Сын Али Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана

Новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего Али Хаменеи, сообщает Zakon.kz.

Местное СМИ Iran International со ссылкой на информированные источники сообщило, что иранская Ассамблея экспертов избрала сына Али Хаменеи, Моджтабу, следующим верховным лидером страны.

По данным издания, это решение принято под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Фото: iranintl.com

Между тем другие СМИ пишут, что 56-летний Моджтаба Хаменеи пока рассматривается как главный претендент на должность верховного лидера. Власти Ирана могут объявить о его назначении утром 4 марта.

Аятолла Али Хаменеи возглавлял Иран с 1989 года. Он погиб во время атаки Израиля и США. От полученных ран скончалась и его жена Мансуре Ходжасте. 3 марта стало известно, что сын аятоллы Моджтаба Хаменеи жив, здоров и занимается делами семьи погибших и проблемами страны.