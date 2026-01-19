#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Культура и шоу-бизнес

Умер режиссер мультфильма "Король Лев"

Умер режиссер мультфильмов Disney, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 06:33 Фото: pixabay
Один из режиссеров мультфильма Disney "Король Лев" Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 января рассказал американский продюсер Дэйв Боссерт на своей странице в Facebook. Он назвал Аллерса "необычайно одаренным художником и режиссером" и "истинным столпом возрождения анимации Disney".

Аллерс начал работать в Disney с разработки предпродакшн-концептов для "Трона" – американского фантастический фильма 1982 года. Затем он был художником раскадровки в "Оливере и компании" и "Русалочке", а впоследствии стал главным по сюжету в "Красавице и Чудовище". Позже он стал сорежиссером "Короля Льва".

Фото: Telegram/Ateo Breaking

На днях в возрасте 48 лет ушла из жизни внебрачная дочь Фредди Меркьюри.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Умер российский режиссер Николай Досталь
03:28, 20 января 2023
Умер российский режиссер Николай Досталь
Умер оскароносный режиссер Дэвид Линч
23:29, 16 января 2025
Умер оскароносный режиссер Дэвид Линч
Умер художник-постановщик мультфильма "Приключения капитана Врунгеля" Радна Сахалтуев
18:13, 01 сентября 2025
Умер художник-постановщик мультфильма "Приключения капитана Врунгеля" Радна Сахалтуев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: