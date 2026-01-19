Умер режиссер мультфильма "Король Лев"
Фото: pixabay
Один из режиссеров мультфильма Disney "Король Лев" Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет, сообщает Zakon.kz.
Об этом 18 января рассказал американский продюсер Дэйв Боссерт на своей странице в Facebook. Он назвал Аллерса "необычайно одаренным художником и режиссером" и "истинным столпом возрождения анимации Disney".
Аллерс начал работать в Disney с разработки предпродакшн-концептов для "Трона" – американского фантастический фильма 1982 года. Затем он был художником раскадровки в "Оливере и компании" и "Русалочке", а впоследствии стал главным по сюжету в "Красавице и Чудовище". Позже он стал сорежиссером "Короля Льва".
Фото: Telegram/Ateo Breaking
На днях в возрасте 48 лет ушла из жизни внебрачная дочь Фредди Меркьюри.
