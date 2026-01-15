Прах внебрачной дочери Фредди Меркьюри развеяли в горах
Фото: Instagram/officialqueenmusic
Внебрачная дочь Фредди Меркьюри, солиста группы Queen, ушла из жизни в возрасте 48 лет, сообщает Zakon.kz.
По данным Daily Mail, Биби (под таким псевдонимом была известна женщина, ее настоящее имя не раскрывается) долгое время боролась с редким онкологическим заболеванием – хордомой.
Опухоль обычно появляется вблизи позвоночника в любом месте – от основания черепа до копчика. У Биби остались муж Томас и двое сыновей: одному из мальчиков 9 лет, другому – 7.
"Би сейчас находится со своим любимым и любящим отцом в мире мыслей. Ее прах был развеян над Альпами", – высказался супруг Биби.
Впервые о Биби стало известно из биографии музыканта, написанной Лесли-Энн Джонс. Фредди скрывал рождение наследницы. По словам самой Биби, музыкант обожал ее.
