Прах внебрачной дочери Фредди Меркьюри развеяли в горах

Внебрачная дочь Фредди Меркьюри, солиста группы Queen, ушла из жизни в возрасте 48 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, Биби (под таким псевдонимом была известна женщина, ее настоящее имя не раскрывается) долгое время боролась с редким онкологическим заболеванием – хордомой.

Опухоль обычно появляется вблизи позвоночника в любом месте – от основания черепа до копчика. У Биби остались муж Томас и двое сыновей: одному из мальчиков 9 лет, другому – 7.

"Би сейчас находится со своим любимым и любящим отцом в мире мыслей. Ее прах был развеян над Альпами", – высказался супруг Биби.

Впервые о Биби стало известно из биографии музыканта, написанной Лесли-Энн Джонс. Фредди скрывал рождение наследницы. По словам самой Биби, музыкант обожал ее.

