Татьяна Буланова рассказала, почему не мечтает о внуках
Фото: Instagram/bulanovafan.official
56-летняя российская певица Татьяна Буланова поделилась, что не испытывает жгучего желания стать бабушкой, в интервью "Телепрограмме", сообщает Zakon.kz.
При этом артистка добавила, что будет рада появлению внуков.
"Ну вот чтобы прям мечтать – так не скажу. Но если внуки появятся, я буду только рада", – откровенно заявила исполнительница хитов.
У Татьяны двое взрослых сыновей. Младшему, Никите, в марте будет 19 лет, он учится в Институте технологий дизайна. Старший сын, Александр, раньше работал бариста и помогал третьему мужу матери по бизнесу, но сейчас взял паузу и не определился в карьере.
Ранее Татьяна Буланова высказалась о выступлении в Казахстане.
