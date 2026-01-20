#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
509.63
592.34
6.54
Культура и шоу-бизнес

Дерзкая фанатка обескуражила Димаша в аэропорту Шанхая

казахстанский певец Димаш Кудайберген , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 16:29 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Знаменитого казахстанского певца Димаша Кудайбергена в аэропорту Шанхая (Китай) фанатка обескуражила дерзким признанием, сообщает Zakon.kz.

Видео, снятое девушкой, появилось в Instagram.

"Гуляя по аэропорту Шанхая, Димаш убивал время ожидания самолета шопингом. Очки, гаджеты, наушники..." – говорится в описании.

На кадрах Димаш предлагает поклоннице купить что-нибудь ей: "Что ты хочешь, скажи, я заплачу". Смущенная девушка ответом заставила смущаться самого Димаша: "Я хочу тебя". Димаш не нашел ничего другого, как отзеркалить этот вопрос вопросом. Чем завершился диалог, неизвестно.

16 января 2026 года Димаш Кудайберген выступил на открытии и закрытии церемонии 2026 Tmall NEWTY Festival Offline Events в Шанхае, устроив поклонникам сюрприз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Скончался дедушка Димаша Кудайбергена
13:20, 13 июня 2023
Скончался дедушка Димаша Кудайбергена
Радиостанция "Димаш" работает в Польше
07:08, 21 июня 2023
Радиостанция "Димаш" работает в Польше
Димаш выпустил новую песню
19:15, 22 марта 2023
Димаш выпустил новую песню
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: