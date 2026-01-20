Дерзкая фанатка обескуражила Димаша в аэропорту Шанхая

Знаменитого казахстанского певца Димаша Кудайбергена в аэропорту Шанхая (Китай) фанатка обескуражила дерзким признанием, сообщает Zakon.kz.

Видео, снятое девушкой, появилось в Instagram.

"Гуляя по аэропорту Шанхая, Димаш убивал время ожидания самолета шопингом. Очки, гаджеты, наушники..." – говорится в описании.

На кадрах Димаш предлагает поклоннице купить что-нибудь ей: "Что ты хочешь, скажи, я заплачу". Смущенная девушка ответом заставила смущаться самого Димаша: "Я хочу тебя". Димаш не нашел ничего другого, как отзеркалить этот вопрос вопросом. Чем завершился диалог, неизвестно.

16 января 2026 года Димаш Кудайберген выступил на открытии и закрытии церемонии 2026 Tmall NEWTY Festival Offline Events в Шанхае, устроив поклонникам сюрприз.